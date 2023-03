1/8 ©IPA/Fotogramma

Case Green a emissioni zero entro sette anni. In sostanza per il primo gennaio 2030 tutti gli immobili residenziali dovranno rientrare nella classe energetica E. Tre anni più tardi sarà obbligatorio passare alla classe D. Lo ha deciso la direttiva approvata dal Parlamento Europeo. Attenzione però, le lettere E e D non sono quelle dell’attuale classificazione italiana. Si attendono quindi dettagli certi per capire quante case effettivamente dovranno subire interventi legati all'efficienza energetica

