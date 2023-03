1/10 ©Ansa

L’Europarlamento ha approvato in prima lettura la direttiva che fissa i passaggi per arrivare all’obiettivo emissioni zero entro il 2050. Tra questi, c’è la riqualificazione energetica degli immobili in ciascun Stato membro, che dovranno arrivare a una classe corrispondente alla attuale “E” nel sistema italiano entro il 2030 e alla “D” nel 2033 (ma la classificazione sarà diversa da quella attuale). Ma come si fa a sapere qual è la classe energetica di un edificio?

Case green, gli interventi richiesti per gli immobili residenziali