3/8 ©Ansa

LE CARATTERISTICHE – Quindi basta avere una 500 lire per poter avere 12mila euro in più? Non esattamente. Per essere valida la moneta deve essere stata coniata nel 1957, essere la versione di prova ed essere stata conservata in buone condizioni. Per valere quella cifra, oltre a queste precondizioni, deve essere riconosciuta come grado di conservazione "FDC" (Fior di Conio) e quindi non mostrare alcun segno di usura (in foto, il fronte della moneta da 500 lire, che rappresenta il busto di donna Letizia Savonitto, moglie dell'autore Pietro Giampaoli)

Collezione Numismatica 2023, tutte le monete della Zecca di Stato