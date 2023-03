1/10 ©IPA/Fotogramma

Nel 2023, per mantenere un'automobile, la spesa media ammonta a 4.219 euro, in crescita del 4,8% rispetto a 10 anni fa, quando per le stesse voci la spesa si attestava a 4.025 euro. I numeri arrivano da Federcarrozzieri

Auto, Italia voterà contro lo stop ai motori termici