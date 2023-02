Fra i requisiti per poter usufruire dell’agevolazione nel 2023 per interventi su case monofamiliari e unità indipendenti c’è anche quello di avere un reddito non superiore a 15mila euro. Per capire se si rientra nel parametro bisogna considerare i redditi complessivi della famiglia nell’anno precedente a quello dei lavori, sommarli, e dividerli per un coefficiente specifico: ecco come fare