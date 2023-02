1/8 ©IPA/Fotogramma

Novità per quanto riguarda la cessione del credito del superbonus. Consiste nel cedere alla banca il credito d’imposta e nell’ottenere in cambio la liquidità necessaria per pagare l’impresa che esegue i lavori, in cambio di una percentuale del valore del reddito

Superbonus 2023, in alcuni casi non si applica la riduzione dal 110% al 90%: ecco quali