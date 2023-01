Decreto Aiuti quater, da Superbonus a fondi per supplenze: le misure

5/18 ©Ansa

VILLETTE – Prorogato al 31 marzo 2023 il termine previsto per la detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari. C’è anche la possibilità, per le villette unifamiliari, di avere come riconosciuta la detrazione al 90% per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023 (servono però determinati requisiti reddituali)