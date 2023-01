3/9 ©IPA/Fotogramma

QUALI CONDIZIONI RISPETTARE – Inoltre, ci sono alcune condizioni da rispettare: si occupa della cura dei componenti della famiglia e della casa; non è legato da vincoli di subordinazione; presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo; possono essere studenti domiciliati in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano; titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni oppure cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione

Bonus colf e badanti, nuovi contributi per chi assume regolarmente