COSA RIMANE FUORI - M5s e Pd hanno provato a riproporre la proroga di Opzione donna, ipotesi bocciata in commissione per una contrarietà del Tesoro in quanto onerosa. Stessa cosa per la proroga degli sconti delle accise sulla benzina così come per la proroga del Superbonus per le villette al 100%, proposta in emendamenti dei pentastellati

Migranti, decreto Ong approvato dalla Camera con 187 voti favorevoli