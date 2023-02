Migranti, decreto Ong approvato dalla Camera con 187 voti favorevoli

Tajani: "Ci sono regole che vanno rispettate"

Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, "il testo sulle Ong è un testo che dà delle regole. Non c'è nessun atteggiamento contrario all'Ong, ma ci sono regole che vanno rispettate da tutti. Nessun dubbio sulla necessità di soccorrere chi è in mare, ma un conto è il soccorso in mare e un conto è l'uso taxi, questo non va bene". Il vicepremier ha voluto ricordare che "lo Stato italiano aiuta e salva tutti coloro che sono in difficoltà, con la Guardia di Finanza e la Capitaneria di porto".