Migranti, dopo il maltempo riprendono le partenze dei barconi

Barche e gommoni partiti da Libia, Tunisia, Algeria non appena le condizioni meteo marine sono tornate favorevoli, hanno raggiunto le coste del Sud Italia. Diversi soccorsi delle motovedette della Guardia di Finanza al largo di Lampedusa e davanti alle coste sudoccidentali della Sardegna. Interventi di salvataggio anche da parte delle navi di Medici senza Frontiere e Sos Mediterranèe a cui sono stati assegnati porti nelle Marche e in Emilia Romagna, a quattro giorni di navigazione dalla zona Sar

La Geo Barents di Medici senza frontiere ha salvato 48 persone in difficoltà tra la Libia e la Sicilia (la foto è di Mohamed Cheblak di Msf) e sta facendo adesso rotta verso Ancona, porto assegnato dal Viminale. Altre 85 persone partite dall’Algeria hanno raggiunto su alcuni barchini le coste sudoccidentali della Sardegna. In loro aiuto è intervenuto il Reparto aeronavale della guardia di finanza. Una delle imbarcazioni era in fiamme, come spesso accade sono gli stessi migranti ad appiccare il fuoco per farsi notare e poi soccorrere dalle imbarcazioni di pattuglia. Altri gruppi sono stati rintracciati dai carabinieri dopo lo sbarco, nell'area fra Sant'Antioco e Porto Pino. I nuovi arrivati sono tutti destinati al centro di prima accoglienza di Monastir in provincia di Cagliari per le operazioni di identificazione.

Altri 84 naufraghi sono stati soccorsi in acque internazionali dalla Ocean Viking di Sos Mediterranee, alcuni in stato di ipotermia, altri disidratati. Tra loro 58 minori soli, viaggiavano su un gommone stracolmo. A bordo della nave (foto di Nissim Gasteli) stanno ricevendo le cure mediche necessarie, in attesa di sbarcare nel porto assegnato dal Viminale, Ravenna. "Imporre una navigazione di quattro giorni ha gravi conseguenze, incidendo negativamente sulla salute fisica e mentale dei sopravvissuti dopo tutte le sofferenze subite in mare e in Libia” fanno notare dall’organizzazione umanitaria.

Tibunale Catania: illegittimo lo sbarco selettivo

Il portavoce della ong interviene anche sulla decisione del Tribunale di Catania che ha definito illegittimo il cosiddetto "sbarco selettivo", pronunciandosi sul ricorso presentato lo scorso novembre dalla Sos Humanity contro il provvedimento del governo Meloni che prevedeva, nel porto della città etnea, lo sbarco esclusivo dei soggetti giudicati più fragili. "Il soccorso in mare non solo non è da ostacolare o criminalizzare ma è un dovere degli Stati a cui le Organizzazioni non governative suppliscono perché non possono girarsi dall'altro lato di fronte a quella tragedia che negli ultimi cinque anni ha visto morire in mare più di 20mila persone" dice Francesco Creazzo di Sos Mediterranèe.

Dalla nave Humanity 1 scesero inizialmente 144 persone, mentre i 35 migranti considerati sani rimasero a bordo e avrebbero dovuto riprendere il mare, ma presentarono ricorso. Lunedi il tribunale di Catania ha stabilito non solo che il decreto era "illegittimo" - "perché consente il salvataggio solo a chi sia in precarie condizioni di salute, contravvenendo al contenuto degli obblighi internazionali" sul soccorso in mare - ma che "se non fosse cessata la materia del contendere per l'avvenuto sbarco il ricorso sarebbe stato accolto con conseguente condanna dei ministeri".

"Il soccorso in mare non è opzionale. Chi è in pericolo va salvato, senza discussioni e senza ostacoli - sottolinea Creazzo - Siamo stati facili profeti quando i primi di novembre abbiamo denunciato come illegale quanto stava accadendo a Catania. Adesso lo riconosce anche il tribunale con una sentenza chiara che va a sottolineare l'illegittimità di quelle previsioni sulla base del contrasto con le norme internazionali. Una cosa che noi ripetiamo da sempre".