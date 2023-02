2/14 ©IPA/Fotogramma

I DATI PER L’ITALIA – Buono anche lo stato delle banche nostrane, come dimostrano la classifica stilata da Francoforte e i parametri forniti dalle banche a dicembre in Consob. Anche per quest’anno i loro Pillar 2 in termini di Cet1 (tradotto: il capitale calcolato con le regole prudenziali parametrato alle attività ponderate per i rischi) è rimasto pari all’1,1%

