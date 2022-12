Banco Bpm, accordo con Credit Agricole per partnership da 400 milioni

L'accordo prevede l’acquisizione da parte di Credit Agricole Assurances della partecipazione del 65% in Banco Bpm e (dopo il riacquisto da parte della banca della quota attualmente detenuta da Cattolica Assicurazioni) anche del 65% in Vera Assicurazioni, che a sua volta detiene l'intero capiale di Vera Protezione.

La partnership commerciale

Come spiegato da una nota delle due società, l'intesa prevede inoltre l'avvio di una partnership commerciale della durata di 20 anni. "Grazie a questo accordo siamo stati in grado di valorizzare appieno il potenziale del nostro settore Danni-Protezione, facendo tesoro delle positive esperienze maturate in una storia di successo come quella di Agos", ha detto l'amministratore delegato di Banco Bpm Giuseppe Castagna.