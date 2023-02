Imposta bollo ed esenzioni, Agenzia Entrate spiega chi non deve pagare

8/11 ©Ansa

“Come chiarito nella relazione illustrativa alla disposizione, il legislatore in un'ottica di semplificazione in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi di sostegno alle popolazioni, ha inteso prevedere espressamente l'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, ‘comunque denominati’, a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza”, spiega l’Agenzia