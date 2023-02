1/7 ©Ansa

Via libera alla detrazione del 50% per il frigorifero acquistato su internet senza fattura. L’importante è che nella ricevuta sia indicata la natura, la qualità e la quantità del bene acquistato. Quindi, chi effettua questo ordine via web non perderà il bonus mobili. Lo ha fatto sapere l’Agenzia delle Entrate in occasione dell’evento Telefisco 2023, organizzato da Il Sole 24Ore

