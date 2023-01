Maltempo, allarme degli agricoltori per i giorni della merla

2/8 ©Getty

Come ricorda Coldiretti, negli ultimi giorni di gennaio si registrano le temperature invernali più basse. Al punto che - dice la leggenda -la merla, che un tempo aveva il piumaggio bianco, per riscaldarsi andò a ripararsi in un camino e il suo manto divenne grigio per la fuliggine. L'arrivo del grande freddo, sottolinea Coldiretti, colpisce le coltivazioni invernali in campo come cavoli, verze, cicorie, e broccoli che reggono anche temperature di qualche grado sotto lo zero

