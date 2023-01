Maltempo, ultimo weekend di gennaio con clima rigido

Ancora maltempo al Sud e sul versante adriatico. Mentre al Nord e in Toscana splende il sole seppur con aria gelida di giorno. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano per la settimana a cavallo tra gennaio e febbraio ancora correnti fredde sull'Italia

Ultimo weekend di gennaio con clima freddo lungo tutta la penisola, ma la situazione appare in miglioramento, dicono i metereologi. L’aria fredda artica tra Mediterraneo e Balcani porta un calo delle temperature che resteranno ancora sotto la media con estese gelate anche in pianura. Condizioni meteo dunque instabili sull'Italia, in particolare al centro-sud dove sono previste piogge sparse e neve a quote molto basse.