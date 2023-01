7/8

Le previsioni di sabato. Al Nord sereno o poco nuvoloso con nubi basse sulla Romagna. Massime comprese tra 4 e 8 gradi. Al Centro ancora nuvoloso sul versante adriatico, meglio su quello tirrenico. Deboli nevicate in Appennino a partire dai 200 metri di quota, maggiore instabilità sul Lazio. Maggiori schiarite su Toscana e Umbria. Ancora molte nubi sul versante adriatico con deboli nevicate in Appennino dai 200 metri. Al Sud molte nubi e piogge su Puglia, Sicilia orientale e Calabria: Neve in Appennino sopra i 900 metri.