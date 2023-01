8/8

Le previsioni meteo di giovedì al Sud e Isole. Al mattino nuvolosità compatta con deboli precipitazioni associate. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso, con neve in Appennino. In serata residue precipitazioni su Molise, Puglia e Basilicata; neve nella notte fin verso le quote di bassa montagna. Temperature minime e massime in generale diminuzione