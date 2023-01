4/13

Per ottenere il Reddito di cittadinanza il nucleo familiare deve avere un Isee inferiore a 9.360 euro. Non ci sono conseguenze immediate per l'Isee scaduto, in quanto la ricarica attesa a gennaio verrà comunque effettuata sulla base di dati e informazioni contenuti nella pratica del 2022. Tuttavia il rinnovo va effettuato entro il 31 gennaio per evitare la sospensione dei pagamenti