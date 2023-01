4/12 ©IPA/Fotogramma

OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO – Il contributo in questione è un aiuto per giovani under 35 e donne che vogliono diventare imprenditori. Vale su tutto il territorio nazionale e prevede un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa, con spese fino a 3 milioni di euro e copertura al 90% delle spese totali ammissibili. Il finanziamento non può superare il 90% della spesa ammissibile per l’avvio di nuove imprese, che si riduce al 20% per le imprese costituite entro i 36 mesi e al 15% per quelle entro i 60 mesi

Jooice, la piattaforma digitale per la trasformazione delle PMI