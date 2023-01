Jooice, la piattaforma per la trasformazione digitale delle PMI

La nuova applicazione lanciata da Webidoo (qui la recensione del Webidoo Store a Milano) punta a semplificare ulteriormente i processi di trasformazione digitale delle Pmi. Si chiama Jooice ed è frutto di una ricerca portata avanti negli Stati Uniti, in collaborazione con la Lehigh University of Pennsylvania. La piattaforma, protetta da doppio brevetto, integra in sé diverse funzionalità, come quelle di pubblicità e vendita dei propri prodotti online.

Veloce, integrata e smart: ecco Jooice

L’obiettivo di Jooice è quello di fornire alle piccole e medie imprese gli strumenti di marketing digitale, selezionando quelli più adatti in base agli obiettivi di ciascun imprenditore. L’intelligenza artificiale integrata nella piattaforma guida passo dopo passo gli utenti, monitorando la performance online delle Pmi. Jooice integra in sé anche le principali piattaforme social così da poter vivere appieno l’esperienza digitale online, interagendo direttamente con i propri clienti.

Una piattaforma in continuo sviluppo

Jooice è una piattaforma in continuo sviluppo e aggiornamento che punta a consolidarsi non solo sul mercato europeo ma anche su quello statunitense. “Jooice è la prima piattaforma al mondo che unisce in un solo posto tutti gli strumenti digitali di cui una piccola e media impresa oggi ha bisogno”, spiega Giovanni Farese, general manager di Webidoo spa. E aggiunge: “Abbiamo trovato validi partner, sia in Italia che negli USA, che credono in noi e ora possiamo finalmente lanciare la nostra tecnologia proprietaria”.

Come trovare Jooice

Jooice è disponibile come applicazione o come piattaforma sul web in una versione base gratuita. Per avere accesso poi ad altre funzionalità più avanzate, si può sottoscrivere un abbonamento mensile. Così, gli imprenditori potranno personalizzare ancora di più la propria esperienza di utilizzo.