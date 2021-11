Il negozio diventa "phygital", apre a Milano Webidoo Store

L’idea nasce dall’esperienza di Webidoo , azienda con 300 tra dipendenti e consulenti che opera in Italia, Spagna e nei Balcani, specializzata nella promozione della trasformazione digitale e che da diversi anni aiuta le piccole e medie imprese nell’accesso ai servizi digitali. Tra tavoli e scaffali, tutti rigorosamente in legno, è possibile trovare, toccare con mano e provare tutta una serie di prodotti innovativi spesso sconosciuti al grande pubblico. Dall’informatica al gaming, dall’audio al fitness, dall’home design ai droni fino alla mobilità sostenibile l’idea di Webidoo è di far ruotare i prodotti e di offrire ai clienti oggetti sempre nuovi, grazie a un lavoro continuo di ricerca: “Noi - ci spiega il co-founder e general manager Giovanni Farese - abbiamo un team di persone che fanno scouting di quelle che a nostro avviso sono le migliori tecnologie di oggi non soltanto in Europa ma anche nei mercati asiatici e americani: le selezioniamo e aiutiamo i brand ad esporre i loro prodotti rendendoli disponibili per il mercato italiano”.

Come funziona la formula Try and Buy

Un negozio del genere, ci spiegano orgogliosi, esiste negli Stati Uniti ma è il primo in Europa, in un concept che “unisce innovazione, anteprime ed esperienza online e offline, un luogo allo stesso tempo fisico e virtuale” che si pone l’obiettivo di diventare un hub per la promozione dell’innovazione. La formula è dunque molto semplice: tutti i prodotti esposti hanno un QR CODE che permette, inquadrato con il cellulare, di scoprire tutte le caratteristiche e i prezzi. Passando, dunque, dallo store fisico a quello virtuale è possibile decidere di affittare il prodotto per provarlo qualche giorno, pagando una tariffa giornaliera, e poi in un secondo momento acquistarlo (recuperando i soldi spesi per la prova) oppure restituirlo. Ogni prodotto utilizzato è coperto da assicurazione e, quando rientra in magazzino, viene igienizzato e rimesso a nuovo da una squadra di professionisti. “Questa è la nostra visione del futuro del retail - racconta ancora Farese a Sky TG24 - e quindi negozi sempre più esperienziali dove l’obiettivo non è quello di vendere ma far avvicinare i clienti alle nuove tecnologie”. Il sito ovviamente funziona anche se non si è fisicamente nel negozio, e da tutta Italia è possibile scorrere i prodotti e utilizzare la formula try&buy.

Spazio anche alle aziende

All’interno di Webidoo Store è presente anche un settore tutto dedicato ai professionisti nel quale scoprire il potenziale di piattaforme web evolute, e-commerce, pubblicità digitali e dove le aziende tech possono esporre i propri prodotti a una clientela business. Il partner GRENKE permette inoltre alle aziende piccole e grandi il noleggio operativo: “Si tratta - spiegano da GRENKE - di una formula che garantisce un grande vantaggio a un’utenza composta da professionisti, creativi, manager e piccole e medie imprese, che molto spesso hanno la necessità di rinnovare le proprie tecnologie senza indebitarsi e preservando la propria liquidità. Inoltre - raccontano - i canoni di noleggio sono interamente deducibili come costo aziendale”. All’interno di Webidoo Store sono previsti anche eventi formativi che semplificheranno, promettono, il percorso di trasformazione digitale delle imprese.