3/10 ©IPA/Fotogramma

L’ESEMPIO DEL BONUS MOBILI - Il tetto di spesa della detrazione, che per il 2022 era fissato a 10 mila euro, non scenderà ai 5 mila euro programmati per il 2023, ma arriverà a quota 8 mila euro. In questo modo, si evita di depotenziare in modo eccessivo uno sconto fiscale diventato essenziale in fase di ristrutturazione delle abitazioni

Manovra 2023, bonus mobili prorogato: salirà a 8 mila euro