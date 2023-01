8/10 ©Ansa

Secondo uno studio di Itinerari previdenziali e Cida, in Italia il totale dei redditi prodotti nel 2020 e dichiarati nel 2021 ai fini Irpef è ammontato a 865,074 miliardi, per un gettito Irpef generato di 164,36 miliardi (147,38 per l’Irpef ordinaria; 11,99 per l’addizionale regionale e 4,99 per l’addizionale comunale), in calo del 4,75% rispetto all’anno precedente. Diminuiscono anche i dichiaranti (41.180.529) e i contribuenti/versanti, cioè coloro che versano almeno 1 euro di Irpef: scendono a quota 30.327.388, valore più basso dal 2008