UGUALI CONSIGLI ANCHE PER LAVATRICE E ASCIUGATRICE – Gli stessi consigli valgono anche per lavatrice e asciugatrice: l’utilizzo a pieno carico, durante i periodi dove si consuma meno e in modalità ecologica (a temperature più basse dei cicli normali) sono consigli che valgono sia per il lavaggio che per l’asciugatura dei panni. A ciò si aggiunge anche la manutenzione: è infatti importante salvaguardare gli elettrodomestici, affinché lavorino al massimo delle loro potenzialità e non siano incrostati o danneggiati

