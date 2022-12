Gas, al Ttf prezzo sotto i 100 euro ma le bollette non caleranno

Il meccanismo correttivo frutto dell'intesa raggiunta in settimana tra i Paesi Ue entrerà in vigore non prima di due mesi e comunque scatterà solo in presenza di condizioni molto restrittive. Importante sarà anche il fattore meteo. Non si esclude infine un “effetto boomerang” legato alle decisioni dei fornitori, che potrebbero trovare più conveniente dirottare i flussi verso altri acquirenti con impatti negativi sull'offerta

Secondo quanto deciso dai ministri dell’Energia europei, il price cap sarà fissato a 180 euro al megawattora e scatterà non prima di metà febbraio 2023. Anche solo per questo, prima di quella data, non ci si potrà dunque attendere alcun beneficio diretto dalla misura. Non solo. La sua attivazione sarà anche condizionata al verificarsi di due condizioni stringenti: il prezzo al Ttf con consegna per il mese successivo dovrà superare il tetto indicato per tre giorni lavorativi consecutivi e, nello stesso lasso di tempo, dovrà risultare superiore di almeno 35 euro al megawattora rispetto al costo di riferimento del Gnl nei mercati globali. Se queste ipotesi non si dovessero verificare, non si assisterà quindi ad alcuni meccanismo correttivo. C'è poi il tema del presunto “effetto boomerang”. Come riferito da fonti di mercato a S&P Global Commodity Insights, il price cap non avrebbe impatto sul flusso commerciale asiatico nel breve termine ma a lungo andare potrebbe restringere le forniture all’Europa inducendo alcuni fornitori a dirigere le vendite verso altri Paesi. Una circostanza capace a sua volta di riflettersi negativamente sui prezzi e quindi sulle bollette.