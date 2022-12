1/10 ©Ansa

La Manovra finanziaria preparata dal governo stanzia oltre 21 miliardi di euro in aiuti a imprese e cittadini per fronteggiare il caro-energia. Gran parte di questi fondi, come ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia Giorgio Mulè (in foto), andrà in particolare “alle aziende, che viceversa sarebbero condannate al fallimento”

