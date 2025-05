Estate, previsti 66 milioni turisti e 267 milioni presenze

Tra giugno e settembre, sono attesi in Italia circa 2,2 milioni di turisti in più rispetto al 2024, generando un incremento di 5,4 milioni di notti nel comparto alberghiero ed extra-alberghiero. Le parole della ministra Santanchè: “Nonostante il numero dei turisti sia importante, è cruciale aumentare la qualità dell'offerta e lavorare sulla permanenza” ascolta articolo

Secondo le stime dell’istituto Demoskopika, pubblicate dall’ANSA in anteprima, i flussi turistici vedranno un’ulteriore crescita durante la stagione estiva: sono attesi infatti 65,8 milioni di turisti e 267,4 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente pari al 3,4% e al 2,1% rispetto alla stessa stagione del 2024, segnata da 63,6 milioni di arrivi e quasi 262 milioni di pernottamenti. In altri termini, a optare per una vacanza nelle località del Belpaese, tra giugno e settembre, sarebbero circa 2,2 milioni di turisti in più generando un incremento di 5,4 milioni di notti nel comparto alberghiero ed extra-alberghiero.

Benefici sul mercato domestico Ciò che rincuora, proseguono gli esperti, è che secondo i dati emersi si prevede al contempo una ripresa del mercato domestico che gli anni scorsi viaggiava a rilento, contando 30,1 milioni di arrivi (+5,5% sul 2024) e 129,5 milioni di presenze (+4,9%).

Turismo incoming Sul versante dell'incoming, che nel nostro paese, rappresenta il 51,6% del totale delle presenze, si registrerebbe, un andamento più stabile rispetto alla stagione estiva dell'anno precedente. In particolare, a optare per una destinazione italiana sarebbero 35,7 milioni di stranieri con un incremento dell'1,7% del dato complessivo degli arrivi previsti, generando poco meno di 138 milioni di pernottamenti (-0,4%). E, infine, i flussi in Italia potrebbero generare una spesa turistica diretta pari a 39 miliardi di euro con una variazione in crescita dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.