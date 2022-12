Reddito medio: dipendenti pubblici 33,5mila euro, commercianti 20,3

9/11 ©IPA/Fotogramma

Nel 2021 si è registrato un incremento dei giovani fino ai 19 anni: superano quota 310mila (+0,8% rispetto al 2019, +27,2% sul 2020). Aumentano leggermente le altre classi giovanili sotto i 35 anni, mentre crescono le classi di età più anziane, in particolare dai 55 anni in su, per il generale invecchiamento della popolazione. Le classi di età centrali, tra i 35 e 49 anni, presentano trend negativi rispetto ai 2 anni precedenti. Gli over 64, in forte crescita tra 2019 e 2020 (+27,8%) per effetto del bonus baby-sitting, diminuiscono tra il 2020 e il 2021 del 15,1%