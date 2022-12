8/8 ©IPA/Fotogramma

Le risorse per l’anticipo – che potranno riguardare l’intero Tfr-Tfs e non solo 45mila euro come accade adesso per il prestito bancario – saranno reperite nel Fondo welfare alimentato con lo 0,35% delle retribuzioni degli statali per borse di studio ai figli dei dipendenti, vacanze formative e iniziative sanitarie

Tfr-Tfs, l’Inps anticiperà la liquidazione ai dipendenti statali: tasso agevolato dell’1%