7/9 ©Ansa

L’OPINIONE DI UNC - "Il fatto che l'inflazione tendenziale non salga ulteriormente non deve trarre in inganno. Resta un'illusione ottica, un miraggio destinato a sparire il 1° dicembre: grazie al Governo Meloni, scatterà il rialzo di 10 centesimi delle accise su benzina e gasolio, 12,2 considerando l'Iva, con effetti nefasti sui prezzi, come avevamo denunciato e viene oggi confermato dall'Istat, per la quale l'inflazione rimane stabile grazie all'andamento prezzi dei beni energetici non regolamentati", ha detto il presidente dell’Unc Massimiliano Dona