Pil Italia 2023, Ocse stima crescita dello 0,2%: frena recessione

Economia

Lauree, ecco quali sono le più utili per trovare lavoro

Secondo i dati del report “Education at a Glance 2022” dell’Ocse (pubblicato a inizio ottobre 2022), il tasso di occupazione di un laureato in Ingegneria è più alto che quello di un laureato in ambito artistico

Il tasso di occupazione dipende in gran parte dal titolo di laurea che si è conseguito. Lo dicono anche i dati del report “Education at a Glance 2022” dell’Ocse e pubblicato a inizio ottobre 2022. Per esempio, il tasso di occupazione di un laureato in ingegneria è all’88%, contro il 69% di un laureato in ambito artistico

Come scrive il Corriere della Sera, nel 2021 il tasso di occupazione in Italia per i laureati in Medicina e nelle Professioni sanitarie si è attestato all’89% così come nei Servizi sociali