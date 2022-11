Black friday, l'impatto dell'inflazione sugli elettrodomestici

Economia

Black Friday, occhio a truffe online: i consigli della Polizia postale

Anche in Italia è corsa per accaparrarsi l’offerta migliore, nei negozi ma soprattutto sul web. Ma bisogna fare attenzione ai raggiri e al furto dei dati della carta di credito usata per gli acquisti. “Attenzione a offerte troppo vantaggiose e siti clone”, è l’invito di Luisa Massaro, responsabile del Commissariato di Ps online della Polizia postale

Oggi è il Black Friday e anche in Italia è corsa per accaparrarsi l’offerta migliore. Quest’anno, in particolare, sono in aumento gli acquisti online. Ma, avverte la Polizia postale, bisogna fare attenzione alle truffe e al furto dei dati della carta di credito usata per le compere. “Attenzione a offerte troppo vantaggiose e siti clone”, è l’invito

“Al commissariato di Ps online arrivano tantissime segnalazioni di truffe in ambiente e-commerce, dall'inizio dell'anno ne abbiamo avute circa 10.300. In alcuni periodi dell'anno c'è un intensificarsi del fenomeno, per esempio in estate la truffa delle case vacanza, in inverno la truffa del pellet o ancora quelle dei regali natalizi. Naturalmente accade anche in occasione del Black Friday”, ha spiegato all'Adnkronos la responsabile del Commissariato di Ps online della Polizia postale, Luisa Massaro