7/8 ©Ansa

Secondo il Codacons, gli italiani spenderanno per lo shopping scontato 3,5 miliardi di euro. Sono in aumento quelli che approfittano di questa finestra di prezzi calmierati per anticipare lo shopping natalizio in vista delle feste. Stando alle stime dell'organizzazione dei consumatori, in molti preferiscono l’e-commerce: piattaforme online, negozi virtuali e siti dei produttori dovrebbero generare acquisti per 2,5 miliardi di euro. Meno di un acquisto su 3 avviene direttamente nei negozi fisici, per un controvalore di circa 1 miliardo di euro