6/9 ©IPA/Fotogramma

"Il taglio dell'Iva su pane e latte produrrebbe un risparmio minimo per i consumatori pari a 15,8 euro annui a famiglia", ha commentato il Codancons. "In base ai dati Istat, una famiglia media spende ogni anno 264,12 euro per il pane e 145,08 euro per latte fresco (intero e parzialmente scremato) e conservato. Questo significa che l'azzeramento dell'Iva sul pane produrrebbe un risparmio medio pari a 10,22 euro annui a nucleo sul pane e appena 5,6 euro sul latte, per un totale di 15,8 euro", ha aggiunto l’associazione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia