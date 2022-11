3/12 ©IPA/Fotogramma

L’importo varia in base alla condizione economica del nucleo al momento della richiesta, da calcolare considerando la numerosità e la presenza di eventuali disabilità. L'assegno mensile arriva fino a 175 euro, che vengono riconosciuti a chi ha un Isee fino a 15mila euro, mentre per i redditi più alti scende progressivamente fino a un minimo di 50 euro (25 per i figli maggiorenni) in caso di Isee oltre 40mila o per chi non presenta dichiarazione