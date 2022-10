6/10 ©IPA/Fotogramma

I problemi del quoziente familiare, secondo Santoro, sono che premia soprattutto i ricchi con redditi alti e disincentiva il lavoro femminile. In Italia, spesso, le mogli guadagnano meno dei mariti. Con la nuova misura si farebbe una media dei due redditi e li si tasserebbe con la stessa aliquota. In pratica, “il marito che ha il reddito più alto avrebbe un’aliquota più bassa rispetto al caso in cui fosse single mentre la moglie con un lavoro part time avrebbe un’aliquota più alta, sempre rispetto al caso in cui non avesse famiglia”