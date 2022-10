Botta e risposta tra la presidente del Consiglio e il capogruppo del Pd alla Camera, che ha poi replicato ancora: "Meloni mi ha risposto in modo secco, non ho avuto diritto di replica. Però devo dire che bastava guardare, oggi fra quei ministri ci sono pochissime donne"

Botta e risposta

All'intervento della presidente del Consiglio il capogruppo del Pd alla Camera ha replicato ancora: "Meloni mi ha risposto in modo secco, non ho avuto diritto di replica. Però devo dire che bastava guardare, oggi fra quei ministri ci sono pochissime donne". "C'è, ed è importante, una donna presidente del Consiglio - prosegue Serracchiani - ma non basta e rompere il tetto se poi ne passa una sola di donna. Sull'emancipazione, su quello che vuole fare, sui servizi per scegliere cosa fare della vita mi pare che la Meloni abbia detto ben poco", ha spiegato ancora la capogruppo del Pd ad Agorà. (LE PAROLE DI DEBORA SERRACCHIANI - VIDEO)