Meloni: "Sono un underdog”. Ecco cosa vuol dire il termine inglese

"Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero l’underdog. Lo sfavorito, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora, stravolgere i pronostici". Giorgia Meloni usa, nel suo intervento alla Camera, un termine anglosassone mutuato dal lessico sportivo per indicare un atleta che partecipa a una competizione e parte sfavorito nei pronostici. Poi invece il “perdente in pectore” vince a sorpresa l'agone. Sbaraglia i concorrenti a dispetto delle previsioni e della scarsa fiducia. E lì ecco che le previsioni vengono stravolte, per il popolo sportivo british scatta l’upset: il perdente taglia il traguardo per primo, in barba a chi aveva scommesso su altri nomi (GOVERNO: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).