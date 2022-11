8/8 ©IPA/Fotogramma

Non essendoci indicazioni economiche, Confindustria ipotizza che varie attività non riusciranno neanche a erogarlo a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e del caro bollette che sta mettendo in difficoltà intere filiere. Sarà quindi difficile trovare spazi di bilancio e di finanza per poter concedere i benefici esentasse ai lavoratori

Cosa sapere sul fringe benefit