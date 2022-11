1/10 ©IPA/Fotogramma

Come Quota 100, anche Quota 102 potrebbe terminare, dopo un anno di attività, il 31 dicembre 2022. Entrambe le misure erano state pensate come alternativa alla Legge Fornero. Dal primo gennaio 2023, senza un intervento del nuovo governo, quest’ultima potrebbe tornare in vigore. Quota 100 e 102 potranno essere ancora usate dopo la loro scadenza perché la normativa fissa la scadenza di questi due strumenti solo per il raggiungimento dei requisiti e non per la presentazione della domanda di pensione

