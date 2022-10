Pensioni, da Quota 102 a Opzione donna: i nodi per il nuovo governo

4/10 ©Ansa

COSA C’È IN PROGRAMMA – Il tema è centrale per la maggioranza e lo si vede anche nel programma presentato da Fratelli d'Italia alle ultime elezioni, un segno che Meloni non è affatto intenzionata a demordere. Allo studio ci sarebbe una sorta di vero e proprio ricalcolo, oltre un'elevata soglia, delle “pensioni d'oro” che non corrispondono a contributi effettivamente versati, che potrebbe essere messa in cantiere già per il prossimo anno

Pensioni, aumenti a novembre: il calendario dei pagamenti