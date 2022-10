4/8 ©Ansa

SOSTITUZIONE/INSTALLAZIONE IMPIANTI – Nel caso di interventi su impianti elettrici o idrici o di installazione degli ascensori la legge prevede una detrazione del 75% per le spese sostenute soltanto nel 2022, limitatamente a spese non superiori ai 50mila euro per immobili unifamiliari, che scendono a 40mila per ognuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, oppure a 30mila per unità immobiliare se l’edificio ne conta più di otto. In questo caso la detrazione è da ripartire su cinque quote annuali di medesimo importo

Bonus edilizi e per la casa: quando scadono le agevolazioni in vigore