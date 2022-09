3/11 ©Ansa

L’AIUTO ALLE IMPRESE ENERGIVORE– In questo senso per le imprese a forte consumo di energia elettrica il governo ha previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata tra luglio e settembre 2022

Inflazione, altri 14 miliardi per aiuti a famiglie e imprese