Vacanze, 12 milioni di italiani faranno un viaggio a settembre

Secondo i dati dell’Osservatorio Confturismo-Confcommercio, nel mese in corso quasi 10 milioni di persone saranno con la valigia in mano all’interno dei confini nazionali, 2,1 milioni andranno all’estero. In tutta l’estate saranno 30 milioni coloro che si sono concessi una vacanza. Per oltre il 40% dei turisti sarà il viaggio principale della stagione, con durata media di 5 giorni e destinazione mare in testa. Diversi i motivi: voglia di un breve stacco, sfruttare la bassa stagione, convenienza dei prezzi