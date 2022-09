10/10

A regime, poi, ci saranno cinque giorni di tempo per la comunicazione dell'inizio del lavoro agile, per non incorrere in sanzioni. "Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento" - spiega la nota del ministero - occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni"

Apple chiede ai dipendenti di lavorare in ufficio 3 giorni a settimana