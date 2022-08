Pubblica amministrazione, ecco tutti i nuovi criteri per le assunzioni

Al dipendente non si chiederà più soltanto il possesso di nozioni teoriche, ma anche la capacità di applicarle ai casi concreti e di mantenere una certa condotta. Nelle procedure selettive, dunque, verranno considerati aspetti quali la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo.

"Soft skill" che saranno valutate nei prossimi concorsi, oltre ad avere maggiore peso nei percorsi formativi e di carriera. La definizione dei nuovi profili dovrebbe permettere di superare, nelle intenzioni del governo, l'automatismo nel turnover: le nuove assunzioni non consisteranno infatti nella sostituzione di vecchie figure con altre identiche, ma guarderanno alle nuove competenze che devono sostenere la trasformazione della Pa prevista dal Pnrr . Un processo che si tradurrà in una progressiva riduzione delle figure amministrative generiche a favore, ad esempio, di esperti del digitale, di e-procurement, transizione verde, project management.

Spazio alla nozione di "famiglia professionale"

Si punta al superamento del concetto di "profilo professionale", aggiornandolo alla nozione di "famiglia professionale", che si presta a raccogliere una pluralità di profili di ruolo o di competenza in base alla complessità dell'organizzazione. La famiglia professionale, spiega Palazzo Vidoni, è l'ambito in cui i dipendenti hanno competenze o conoscenze comuni. Per esempio, in relazione all'area dei funzionari del nuovo Contratto funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio, un ministero potrebbe individuare la famiglia dei "funzionari di ambito giuridico" e, al suo interno, declinare vari ruoli ad esempio legati al diritto dell'ambiente o al diritto sindacale.