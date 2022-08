Apple chiede ai dipendenti di lavorare in ufficio 3 giorni a settimana

L'azienda di Cupertino ha chiesto ai suoi dipendenti di rientrare in sede a partire dal 5 settembre. È la prima vera mossa dopo la chiusura forzata imposta dal coronavirus

Apple è la prima Big Tech a muovere un passo deciso verso il ritorno dei dipendenti in azienda, mantenendo comunque aperta la porta dello smart working. In una comunicazione, l'amministratore delegato Tim Cook spiega che il rientro aiuta a preservare quella “collaborazione di persona che è essenziale per la nostra cultura”. Ai dipendenti della sede di Cupertino e a quelli degli uffici nelle vicinanze è stato chiesto di tornare martedì e giovedì più un altro giorno scelto insieme ai manager.