PRIVACY - Lanciata anche una funzione privacy per proteggere le vittime di abusi. Si chiama Safety Check ed è una nuova voce all'interno del menu di iOS 16, con cui disabilitare in modo rapido le condivisioni di dati con amici e applicazioni. Come spiegato dall'azienda dal palco dell'Apple Park, vuole dare modo alle persone di proteggere la loro vita personale in maniera veloce. Nelle impostazioni dell'iPhone si avrà dunque un tasto per revocare tutti i collegamenti condivisi con una persona, tra cui la posizione del telefono o i link alle foto salvate sul cloud